Мир 21 июля 2023, 06:40 Джо Байден не смог самостоятельно сойти со сцены в Филадельфии Президент США Джо Байден растерялся на сцене в Филадельфии и сошел под команды ассистента РИА «Новости»

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На мероприятии в Филадельфии президент США Джо Байден не смог самостоятельно сойти со сцены. Ему помог ассистент, но даже после его советов политик ушел в противоположную сторону. Курьезный случай показал YouTube-канал GOP War Room.

Президент закончил свою речь и поблагодарил публику. Заиграла музыка, и пришло время сойти со сцены. Джо Байден стал оглядываться, не понимая, с какой стороны спуститься. К нему подоспел ассистент и что-то сказал, но даже после этого политик пошел в противоположную сторону — помощнику пришлось догонять его.

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После этого Джо Байден, наконец, спустился, но не сразу пошел прочь. Сначала он повернулся в сторону стены ангара, где проходило мероприятие, и воздел руки, удивляясь чему-то. Сопровождающие его люди тоже остановились.

В Филадельфии прошло мероприятие, на котором Джо Байден представил положенный в основу своей избирательной программы план bidenomic — идею развивать экономику от центра вниз и снизу вверх, сосредоточив внимание на среднем классе. По информации Белого дома, он рассказал об инвестициях в чистую энергию и экономику Пенсильвании, создании рабочих мест и финансовых показателях.

Джо Байден регулярно попадал в нелепые ситуации на публичных выступлениях. В мае он заблудился на сцене в Валгалле штата Нью-Йорк. Президенту так же помог ассистент.