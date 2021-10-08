Джо Байден назвал женщину мужчиной

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал женщину-мэра Лори Лайтфул «мистером». Курьез произошел во время выступления главы США в штате Иллинойс, и о нем сразу начали писать пользователи Twitter.

«Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут „мистер мэр“? Я что-то пропустила?» — так переводится запись пользовательницы социальной сети выше.

Наблюдательные зрители заметили, что эта ошибка — вовсе не единственная за всю речь президента. Еще Байден заговорился, когда обращался к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону.

«И Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса», — вот так дословно выглядит перевод того, что он сказал. Но и эта оговорка не стала последней.

Чуть позже глава Белого дома запутался в телевизорах и телефонах во время рассказа о беседе с сотрудником медицинского центра.

«Вчера вечером я был на телевидении... на телевидении... я разговаривал по телефону с человеком из отделения больницы скорой помощи», — долго не мог подобрать слова президент.

Пользователей столь популярного в Америке Twitter возмутили все эти ошибки и их количество, которое пришлось на одно выступление. Но надо отметить, что этот случай далеко не первый — Байден часто ошибается, оговаривается, спотыкается и даже путает страны и имена их глав.