Мир 17 января 2023, 07:47 Джо Байден на мероприятии с женой сына Мартина Лютера Кинга-третьего забыл ее имя Президент США Байден забыл имя жены правозащитника во время поздравления с днем рождения РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден на публичном мероприятии с участием семьи правозащитника Мартина Лютера Кинга-третьего решил поздравить его жену, но в ответственный момент забыл ее имя. Республиканцы раскритиковали его за бормотание, рассказал ТАСС.

В Вашингтоне прошла торжественная встреча в честь Дня Мартина Лютера Кинга, на которую пригласили семью правозащитника — пошедшего по стопам отца Мартина Лютера Кинга-третьего с женой Арндреей Уотерс Кинг. Во время выступления Джо Байден предложил поздравить ее с днем рождения — 16 января женщине исполнилось 49 лет. Он начал напевать песню, но в конце, когда пришло время назвать именинницу, забыл, как ее зовут.

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«С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая …», — пропел он.

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Гости рассмеялись, но позднее в соцсетях появились гневные комментарии. Национальный комитет Республиканской партии США назвал в Twitter слова президента неразборчивым бормотанием, некоторые члены партии обвинили его в забывчивости.

Это не первый подобный случай. В ноябре Джо Байден забыл, когда вступил в должность президента, а в январе — какое оружие пообещал киевскому режиму.