Джим Керри выложил в Сеть карикатуру на Трампа и Зеленского

Скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского стал поводом не только для политических споров. Отношения двух лидеров обрекли в карикатуру, которую показал в своем Twitter актер Джим Керри.

Юмористическое изображение американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского звезда Голливуда подписал соответствующим образом.

«Мошенник сделал Зеленскому „предложение, от которого он не смог отказаться“», — говорится в публикации.

На самом рисунке разговор лидера Украины и главы Белого дома приводится в форме цитаты из фильма «Крестный отец». Трамп, выступающий в роли главного героя, дает понять, что Зеленскому в какой-то момент могут потребоваться его услуги.

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«Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», — подписана карикатура.

Запись телефонного между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским опубликовал Белый дом. В беседе президент США попросил у Киева начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена и его самого. Взамен Трамп обещал помочь Украине.