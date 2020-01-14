Джиджи Хадид пригласили быть присяжной на процессе Вайнштейна

Десятки жителей отклонили приглашения, заявив, что не смогут быть беспристрастными на процессе. У кандидатов спрашивали, имели ли они связи с самим Вайнштейном, его предполагаемыми жертвами или адвокатами.

Хадид призналась, что знакома не только с обвиняемым, но и с актрисой Сальмой Хайек, одной из тех, кто обвинил Вайнштейна в домогательствах.

«Я думаю, что я все еще могу непредвзято относиться к фактам», — сказала модель в суде.

Из претендентов в жюри присяжных судья отобрал 35 кандидатов, с которыми встретится на дополнительном собеседовании 16 января. Попала ли в этот список Хадид, неизвестно. Всего жюри состоит из 12 человек.

С 2017 года свыше 80 женщин, включая известных актрис, обвинили кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях. Сам он утверждал, что никого не принуждал к сексу.

С обвинений Вайнштейна началось движение #MeToo, участницы которого стали публично рассказывать о харассменте. Свидетельства известных актрис разрушили карьеру Вайнштейна и его семью.