Джессика Честейн получила «Оскар» за «Лучшую женскую роль»

Американская актриса Джессика Честейн получила престижную кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Глаза Тэмми Фэй». Телевизионная трансляция идет на канале ABC.

Для 45-летней Честейн это первый «Оскар» в профессиональной карьере. Мировую славу ей принесла роль в картине «Интерстеллар», снятой в 2014 году.

Также на награду претендовали Кристен Стюарт («Спенсер»), Оливия «Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («Быть Рикардо») и Пенелопа Крус («Параллельные матери»).

«Оскар» за «Лучшую мужскую роль» получил Уилл Смит, сыгравший тренера в картине «Король Ричард».