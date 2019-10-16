Дженнифер Энистон собрала более 7 млн подписчиков за первый день в Instagram

Звезда сериала «Друзья», американская актриса Дженнифер Энистон зарегистрировалась в Instagram. Всего за один день у нее появилось семь миллионов подписчиков.

«Теперь и „ДРУЗЬЯ“ в Instagram. Привет, Instagram», — написала в своем первом посте Энистон.

Она сопроводила сообщение фотографией со своими коллегами по популярному телесериалу. На снимке актриса в окружении Метью Перри, Мэтта Леблана и Девида Швиммера. Также на селфи можно увидеть Кортни Кокс и Лизу Кудроу.

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Новая страница в соцсети отметилась не только большим количеством фолловеров, но и внушительным числом лайков. Их, между прочим, за первые сутки собралось тоже более семи миллионов.

Дженнифер Энистон играла в таких фильмах, как «Брюс Всемогущий», «Притворись моей женой», «Несносные боссы» и многих других. Наибольшую известность актрисе принес нашумевший сериал «Друзья», где она играет Рэйчел Грин.

За работу в телесериале в 2002 году Энистон получила «Эмми», а через год стала обладательницей «Золотого глобуса». Кроме того, у актрисы есть именная звезда на голливудской «Аллее славы».