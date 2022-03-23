Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом. Это выяснилось при подготовке к поездке в Европу. Теперь ей предстоит отправиться на карантин. Об этом говорится в заявлении представительницы Белого дома.

«Сегодня утром, готовясь к поездке в Европу, я сдала ПЦР-тест. Он показал положительный результат, это означает, что я буду следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний и не поеду с президентом Байденом в Европу», — сообщила Псаки.

Она уточнила, что тест президента Байдена показал отрицательный результат. У самой Псаки нет выраженных симптомов заболевания. На карантине она проведет несколько дней.

Ранее Белый дом сообщал, что президент Джо Байден намерен лично посетить внеочередной саммит НАТО 24 марта присоединиться к Группе семи (G7) и принять участие в саммите ЕС. Кроме того, 26 марта он планирует провести переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

Известно, что Джо Байден ревакцинировался от коронавируса в конце сентября препаратом от компаний Pfizer и BioNTech.