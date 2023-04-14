Мир 14 апреля 2023, 18:00 Джеку Тейшейре предъявили обвинения по делу об утечке секретных данных Пентагона Reuters: задержанному по делу об утечке секретных данных предъявили обвинения

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Подозреваемому в утечках данных Пентагона предъявили обвинения, сообщило агентство Reuters. Ему инкриминировали несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов.

О задержании подозреваемого стало известно накануне, 14 апреля. Его имя скрывать не стали. Мужчину зовут Джек Тейшейра, ему 21 год. Он служит в разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе.

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Reuters уточнило, что Тейшейра предстал перед федеральным судьей в Бостоне. За несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы. А за несанкционированное изъятие и хранение секретных документов и материалов — до пяти лет лишения свободы.

Об утечках секретных документов впервые сообщила The New York Times. Данные опубликовали в Сети в марте, но не исключается, что их могли слить раньше. Никто не знал об этом до публикации в NYT.

Утечка стала самым серьезным нарушением безопасности с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм.