Джейсон Момоа на отдыхе устроил стрельбы из лука и поупражнялся с хлыстом. Видео

Актер Джейсон Момоа, известный по сериалу «Игра престолов» и фильму «Аквамен», весьма необычно проводит свое свободное время. Во всяком случае, в паре с телеведущим Джеймсом Корденом. На видео, опубликованном на YouTube, Момоа ездит на мотоцикле, стреляет из лука и бьет хлыстом куриные яйца.

Вначале Момоа показал Кордену два мотоцикла, а когда шоумен отказался ехать на них, посадил его на байк с коляской.

Для демонстрации умений стрельбы из лука Момоа предложил попасть в яблоко на голове Кордена. При этом актер должен был находиться с повязкой на глазах. Пока он надевал повязку, ведущий подменил себя на манекен. Вместо яблока Момоа в итоге попал в голову манекена.

Также актер показал Кордену, как правильно бить хлыстом. Телеведущий смог разбить яйцо после нескольких попыток.