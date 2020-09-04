Джейсон Момоа может сняться в приквеле «Ведьмака»
Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале «Игра престолов», а также звезда «Аквамена», может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала «Ведьмак». Об этом сообщил сайт Piter.tv.
Отмечается, что продюсеры стримингового сервиса Netflix рассматривают кандидатуру актера для участия в проекте «Кровавое происхождение». Предполагается, что Момоа может стать новым Ведьмаком.
На данный момент актер еще не подписал контракт.