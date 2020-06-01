Джеймс Кэмерон снова стал снимать «Аватар»
Джеймс Кэмерон снова вернулся в главное кресло на съемочной площадке фильма «Аватар». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Instagram продюсера картины Джона Ландау.
Съемки фильма проходят в Новой Зеландии. Съемки сиквела «Аватара» пришлось прервать в марте из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Официально границы по-прежнему закрыты из-за пандемии, но съемочной группе «Аватара» разрешили проезд благодаря специальному правилу для иностранцев, представляющих для страны «значительную экономическую ценность».