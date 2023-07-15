Мир 15 июля 2023, 22:34 Джеймс Кэмерон опроверг слухи о планах снять сериал о батискафе «Титан» Режиссер Кэмерон заявил, что не собирается снимать сериал о затонувшем батискафе «Титан» РИА «Новости»

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Канадский режиссер Джеймс Кэмерон опроверг сообщения СМИ о том, что якобы планирует начать работу над сериалом про затонувший батискаф «Титан». В своем Twitter он написал, что больше не может молчать.

«Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас мне нужно. Я не участвую в переговорах о фильме OceanGate и никогда не буду», — подчеркнул специалист.

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Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что ЧП на батискафе «Титан» якобы вдохновила Джеймса Кэмерона на создание сериала про гибель экипажа аппарата. Журналисты отмечали, что с такой инициативой к режиссеру обратились представители одного из крупных стриминговых сервисов.

Батискаф «Титан», отправившийся к обломкам «Титаника» 18 июня, потерпел крушение. По одной из версий, его корпус не был рассчитан на столь глубокое погружение, поэтому и не выдержал давления. На борту аппарата находились миллиардер из Британии Хэмиш Хардинг, основатель компании-владельца судна Стоктон Раш, акванавт из Франции Поль-Анри Нарголе, а также предприниматель Шахзада Давуд с сыном Сулейманом. Всех членов экипажа признали погибшими, а фрагменты «Титана» обнаружили 23 июня.