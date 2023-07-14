Мир 14 июля 2023, 14:54 Джеймс Кэмерон начал переговоры о съемках сериала про затонувший батискаф «Титан» — СМИ The Sun: режиссер Кэмерон начал переговоры о съемках сериала про крушение «Титана» Викимедиа

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Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», начал переговоры о создании сериала про затонувший батискаф «Титан», сообщила газета The Sun. Источники издания рассказали, что инициаторами съемок стали представители одного из стриминговых сервисов.

Собеседники отметили, что на Западе катастрофу на «Титане» рассматривают как историю, которую следует рассказать в сериале. Американского специалиста назвали первым в списке претендентов на роль режиссера.

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«Он (Джеймс Кэмерон — прим. ред.) рассказал историю „Титаника“ так сострадательно, что для него это кажется естественным шагом», — заявил источник The Sun.

По его словам, на создание сериала планируют потратить много сил и средств. По неподтвержденной информации, главные роли могут исполнить актеры Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.

На борту «Титана», спускавшегося к «Титанику», находились пять человек. Подводный аппарат пропал 18 июня, а его обломки обнаружили в море спустя несколько дней. После этого компания OceanGate еще некоторое время предлагала аналогичные экскурсии ценой 250 тысяч долларов.