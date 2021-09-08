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    08 сентября 2021, 03:22

    Джейми Спирс сам предложил отменить опекунство над дочерью

    Анастасия Кукова

    Джейми Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса ходатайство о прекращении опеки над недвижимостью и финансами дочери. Он управлял делами поп-звезды Бритни Спирс 13 лет. В документах сказано, что она имеет право на то, чтобы суд серьезно рассмотрел вопрос об отмене опекунства.

    Джейми Спирс сам предложил отменить опекунство над дочерью

    Об этом сообщил канал SkyNews со ссылкой на текст ходатайства. В нем говорится, что за прошедшие годы обстоятельства жизни Бритни Спирс изменились «до такой степени, что оснований для учреждения опекунства больше не существует».

    За последние два года 39-летняя певица неоднократно пыталась лишить 69-летнего отца доступа к своему 60-миллионному состоянию. Она даже отказалась выступать на сцене до тех пор, пока Джейми контролирует ее жизнь.

    В июле певица сказала судье Бренде Пенни, что для нее первоочередной задачей является освобождение от власти отца по обвинению в «злоупотреблении опекунством». Под опекой Бритни Спирс находилась с 2008 года.

    На днях ее адвокат Мэтью Розенгарт сообщил о попытке вымогательства со стороны Джейми Спирса. Он потребовал два миллиона долларов в обмен на отказ от опекунства.