Джейми Спирс сам предложил отменить опекунство над дочерью

Джейми Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса ходатайство о прекращении опеки над недвижимостью и финансами дочери. Он управлял делами поп-звезды Бритни Спирс 13 лет. В документах сказано, что она имеет право на то, чтобы суд серьезно рассмотрел вопрос об отмене опекунства.

Об этом сообщил канал SkyNews со ссылкой на текст ходатайства. В нем говорится, что за прошедшие годы обстоятельства жизни Бритни Спирс изменились «до такой степени, что оснований для учреждения опекунства больше не существует».

За последние два года 39-летняя певица неоднократно пыталась лишить 69-летнего отца доступа к своему 60-миллионному состоянию. Она даже отказалась выступать на сцене до тех пор, пока Джейми контролирует ее жизнь.

В июле певица сказала судье Бренде Пенни, что для нее первоочередной задачей является освобождение от власти отца по обвинению в «злоупотреблении опекунством». Под опекой Бритни Спирс находилась с 2008 года.

На днях ее адвокат Мэтью Розенгарт сообщил о попытке вымогательства со стороны Джейми Спирса. Он потребовал два миллиона долларов в обмен на отказ от опекунства.