Джилленхол и Холланд объявили о помолвке. Но фанатам рано радоваться

Настоящий взрыв эмоций фанатов вызвал пост актера Джейка Джилленхола на его странице в Instagram. Он опубликовал фотографию с коллегой по съемкам в фильме «Человек-паук: вдали от дома» Томом Холландом и сопроводил ее надписью: «Забудьте о Биберах… Мы женимся».

Сам снимок сделали на фестивале Comic Con в Чикаго. Еще в ходе встречи с поклонниками Сеть наводнили фотографии, где все заметили нежные взгляды актеров друг на друга.

«Найдите себе кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как Джейк Джилленхол с Томом Холландом смотрят друг на друга».

Но настоящий фурор вызвала фотография с объявлением о помолвке.

Сыгравший в фильме друга Питера Паркера актер Джейкоб Баталон тут же пришел возмущаться в комментарии.

«Воу, воу, что это за хрень??? Что насчет меня?» — поинтересовался он. Пользователи предложили стать ему подружкой невесты, чтобы не расстраиваться.

Актриса Мишель Монаган написала, что парочка уже одевается одинаково.

Между тем оба актера в настоящий момент находятся в отношениях с девушками. Во всяком случае, так об этом писали СМИ. Том Холланд встречается со своей подругой детства Оливией Болтон. Эту парочку не раз фотографировали на улицах Лондона. А у Джейка Джилленхола продолжается роман с французской моделью Жанной Кадье.