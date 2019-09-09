Джей Ло унизили на красной дорожке

Актрису Дженнифер Лопес освистали на красной дорожке международного кинофестиваля в Торонто. Публика размахивала плакатами «Джей Ло ненавидит животных», топала ногами, свистела и пыталась перепрыгнуть заграждения.

Кадры, которые опубликовал сайт телеканала «Рен ТВ», свидетельствуют: собравшиеся зоозащитники и их группа поддержки бесновались, лишь бы только актриса обратила на них внимание. Это не помогло. Невозмутимая дива прошла мимо них, не моргнув глазом.

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Звезда неторопливо позировала фотографам. Протест собравшихся остался без внимания. Известно что в Торонто актриса прибыла. чтобы презентовать картину «Стриптизерши». Криминальная кинокомедия с Дженифер Лопес и Карди Би основана на реальных событиях — истории о группе танцовщиц из элитного клуба, которые попытались вернуть свои потерянные в кризис накопления. Для этого они пытались использовать толстосумов с Уолл-Стрит, которые были их клиентами.

Известно, что Лопес на протяжении всей своей карьеры носила вещи из натурального меха. В ее гардеробе десятки шуб, накидок и других изделий из натурального меха и кожи.