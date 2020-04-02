Джазовый пианист из США умер от пневмонии, которую вызвала коронавирусная инфекция
Джазовый пианист и педагог из США Эллис Марсалис-младший заразился коронавирусной инфекцией. Она вызвала пневмонию, от которой скончался артист. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на The Associated Press.
О гибели джазмена рассказал его сын Эллис Марсалис III.
«Пневмония стала истинной причиной его кончины. Но это была пневмония, вызванная COVID-19», — отметил он.
Эллис Марсалис-младший ушел из жизни в 85 лет.