Джавелины, документы и боеприпасы. Минобороны РФ показало брошенную украинскую технику и оружие под Харьковом

Министерство обороны России показало брошенную украинскую военную технику в Харьковской области. Видеозапись опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть боевые машины, покрытые снегом. Внутри техники украинские войска оставили документы, боеприпасы, средства связи, а также оружие: ПТРК Javelin и NLAW, отмечено в сообщении.

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка, сообщили в Минобороны РФ. В пресс-службе оборонного ведомства добавили, что также под контроль ВС РФ перешла военная база украинской армии неподалеку от села Раденьск Херсонской области. Ее площадь составляет примерно шесть-семь гектаров.

ВСУ отправляют своих бойцов в один конец, заставляя сдерживать танки с одними автоматами, рассказали сами украинские военнослужащие. В ответ на вопрос, что им делать, командиры посоветовали им просто убегать, отметил один из военных. По его словам, солдаты пытались выйти на командование, но их просто проигнорировали.