Джастин Трюдо сообщил канадцам о второй волне COVID-19

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к нации с сообщением о наступлении второй волны коронавирусной инфекции, которая может быть гораздо более интенсивной, чем первая. По его словам, резкое повышение заражаемости зафиксировано уже в четырех крупнейших провинциях страны.

Обращение Трюдо к согражданам транслировал телеканал CTV News.

«Я знаю, что это не те новости, которые хотел бы услышать каждый из нас. И мы не можем изменить сегодняшние или даже завтрашние цифры — они уже определены тем, что мы сделали или не сделали две недели назад», — сказал Трюдо.

Он признал, что канадцы, скорее всего, не будут праздновать День Благодарения, но у них еще есть шанс собраться за общим столом на Рождество.

«Ситуация этой осенью может быть намного хуже, чем была весной», — сообщил Трюдо.

Он попросил сограждан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и делать прививки от гриппа.

Глава Минздрава Канады Тереза Там сообщила, что с 300 ежедневных случаев в августе число новых выявленных случаев 22 сентября выросло до 1248 пациентов за сутки. Она потребовала удвоить усилия по профилактике инфекции и допустила возвращение ограничительных мер. По данным канадских медиков, с начала пандемии в стране заболели 147 753 человек. Вылечились — 127 788 пациентов, умерли — 9243 канадца.