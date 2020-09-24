Джастин Трюдо сообщил канадцам о второй волне COVID-19
Обращение Трюдо к согражданам транслировал телеканал CTV News.
«Я знаю, что это не те новости, которые хотел бы услышать каждый из нас. И мы не можем изменить сегодняшние или даже завтрашние цифры — они уже определены тем, что мы сделали или не сделали две недели назад», — сказал Трюдо.
Он признал, что канадцы, скорее всего, не будут праздновать День Благодарения, но у них еще есть шанс собраться за общим столом на Рождество.
«Ситуация этой осенью может быть намного хуже, чем была весной», — сообщил Трюдо.
Он попросил сограждан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и делать прививки от гриппа.
Глава Минздрава Канады Тереза Там сообщила, что с 300 ежедневных случаев в августе число новых выявленных случаев 22 сентября выросло до 1248 пациентов за сутки. Она потребовала удвоить усилия по профилактике инфекции и допустила возвращение ограничительных мер. По данным канадских медиков, с начала пандемии в стране заболели 147 753 человек. Вылечились — 127 788 пациентов, умерли — 9243 канадца.