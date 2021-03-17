Джаред Лето полысел и отрастил второй подбородок ради искусства

Папарацци сфотографировали Джареда Лето на съемках новой картины Ридли Скотта «Дом Гуччи» в Милане. Актер играет главную роль вице-президента и управляющего директора Gucci Shops Inc. и Gucci Parfums of America Паоло Гуччи. Об этом пишет Entertainment Tonight.

На фотографии Лето узнать невозможно: художники загримировали его так, что он превратился в облысевшего старика с усами и вторым подбородком.

Паоло Гуччи руководил Gucci Shops Inc. и Gucci Parfums of America в течение года в 1950-х. Из семейного бизнеса Паоло уволил его дядя. Он умер в 1995 году от хронического гепатита в возрасте 64 лет.

Скотт собрал на площадке очень яркую актерскую команду. Вместе с лето на площадке Работают Адам Драйвер, Аль Пачино, Леди Гага, Джереми Айронс и другие голливудские звезды.

В январе стало известно, что Джаред Лето снова будет работать с режиссером Дарреном Аронофски. Он уже снимался в его фильме «Реквием по мечте». Актер сыграет в новой ленте постановщика по мотивам одного из произведений японского писателя Кодзи Судзуки.