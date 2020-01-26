Джаред Лето обманул фанатов, дав им телефон бота

Актер, певец и фронтмент группы «30 seconds to Mars» Джаред Лето выложил в Instagram номер телефона и предложил написать ему. Оказалось, что это бот, причем платный.

«Хэй, ребята! Это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Я тут подумал, что мы уже давно знакомы и мне стоит дать вам мой номер телефона. Я буду рад получить сообщение от вас» — написал актер. «Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, как ваши дела. [...] Люблю вас, берегите себя».

Однако оказалось, что это бот. После сообщений, он шлет одинаковые фото, а при попытках дозвониться голосом Лето отвечает автоответчик. Звонок, к слову, не бесплатный. Тем не менее, фанаты довольны.

Возможность получить фото есть только у жителей США и Канады.

«Это особый номер для его толпы фанатов. Сначала я подумала, что это шутка, но сам Джаред (или, возможно, бот) ответил мне! Это сработало! Спасибо тебе за смех, Джаред!», — поделилась опытом общения с ботом пользовательница.

«Джаред Лето прислал мне свое фото в тот момент, когда я лежала в кровати со своим мужем. А как проходит ваша пятница?», — написала другая фанатка музыканта в Twitter.

«Набралась смелости и позвонила Джареду. Это сработало. Я чуть с ума не сошла, когда услышала гудки, и удивилась еще больше, когда услышала его голос по автоответчику! Мне просто нужно было услышать его голос. То, как он звучит по телефону. Я знаю, что это просто запись, но не портите мне все впечатление, пожалуйста?» — порадовалась девушка.

Ранее сообщалось, что в интернете появился трейлер кинокартины «Морбиус, живой вампир» с Лето в главной роли.