Джамаль Хашукджи был женат на двух женщинах. Они не знали друг о друге до его смерти

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи за несколько месяцев до своего убийства женился во второй раз. Его первой избранницей стала бортпроводница из Египта, а второй — турецкая аспирантка.

Турецкая невеста журналиста Хатидже Дженгиз узнала о второй жене после смерти мужа, сообщило издание Daily Mail. Женщина выяснила, что Хашукджи заключил брак всего за четыре месяца до своей смерти.

По словам египтянки Ханан Эль-Атр, она обвенчалась с Хашукджи в июне 2018 года в мечети на севере Вирджинии в США. Тогда женщина работала бортпроводницей авиакомпании Emirates. Пара так и не успела получить необходимые документы, чтобы юридически оформить свой брак. При этом журналист купил пару обручальных колец за две тысячи долларов. Чеки на кольца сейчас хранятся у Эль-Атр.

Во время поездок в Турцию Хашукджи познакомился с аспиранткой Дженгиз. Он дарил новой избраннице украшения и обсуждал будущую свадьбу. При этом, по словам женщины, он не упоминал о своей жене и говорил, что разведен.

Джамаля Хашукджи убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Туда журналист пришел, чтобы якобы получить документы о разводе, необходимые для женитьбы на Дженгиз.