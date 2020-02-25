Джабаров заявил, что Польша рассчитывает получить западные регионы Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в «оккупации» Крыма и агрессии. По его словам, РФ выступает агрессором в отношении других стран и нарушает воздушное пространство для демонстрации силы. Он заявил, что Москва представляет угрозу для мировой безопасности.

Владимир Джабаров отметил, что Варшава ведет информационную войну против России и нагнетает напряженность в связи с ситуацией на Украине, добиваясь распада государства.

«Польские власти спят и видят, когда Украина распадется. У меня сильные и большие подозрения, что они специально нагнетают ситуацию вокруг Украины, рассчитывая на ее распад и надеясь прихватить западные области, которые когда-то были территорией Польши», — процитировал сенатора сайт «Политика Сегодня».

Также Джабаров заявил, что Россия является гарантом выполнения минских соглашений. По его словам, поляки продолжают нападки на Россию даже после прекращения авиа- и железнодорожного сообщения с Украиной.