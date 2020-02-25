    25 февраля 2020, 19:38

    Джабаров заявил, что Польша рассчитывает получить западные регионы Украины

    Ирина Нагайникова

    Российский сенатор Владимир Джабаров допустил, что Польша может рассчитывать забрать западные территории Украины. По его мнению, на это указывают нападки Варшавы на РФ, сообщил сайт iReactor.

    Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в «оккупации» Крыма и агрессии. По его словам, РФ выступает агрессором в отношении других стран и нарушает воздушное пространство для демонстрации силы. Он заявил, что Москва представляет угрозу для мировой безопасности.

    Владимир Джабаров отметил, что Варшава ведет информационную войну против России и нагнетает напряженность в связи с ситуацией на Украине, добиваясь распада государства.

    «Польские власти спят и видят, когда Украина распадется. У меня сильные и большие подозрения, что они специально нагнетают ситуацию вокруг Украины, рассчитывая на ее распад и надеясь прихватить западные области, которые когда-то были территорией Польши», — процитировал сенатора сайт «Политика Сегодня».

    Также Джабаров заявил, что Россия является гарантом выполнения минских соглашений. По его словам, поляки продолжают нападки на Россию даже после прекращения авиа- и железнодорожного сообщения с Украиной.