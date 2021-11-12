Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время может перекрыть газопровод Ямал — Европа. Это высказывание прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Pravda.Ru.

Владимир Джабаров отметил, что подобные высказывания являются реакцией на нападки со стороны европейских коллег. Однако осуществлять подобные меры, по его мнению, Лукашенко будет только в крайнем случае.

«Есть международные обязательства, которые мы, Россия, выполняем. Для Белоруссии могут быть такие риски, что, скорее всего, этого не произойдет. И вызвано это больше, наверное, реакцией президента Белоруссии на такое давление со стороны Евросоюза, которое сейчас на него оказывается», — заявил Джабаров.