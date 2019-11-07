Джабаров выразил надежды на скорое разведение сил в Петровском

Джабаров прокомментировал информацию о готовности Украины начать отвод войск и техники из районов Петровского и Богдановки в Донецкой области 8 ноября. Он назвал это долгожданным хорошим сигналом.

Однако политик высказал опасения из-за возможных провокаций со стороны незаконных формирований «в целях срыва разведения сил».

Киев сорвал разведение войск в Донбассе Подробнее

«У нас нет сомнений, что киевские власти действительно хотят осуществить разведение войск. Но, к сожалению, в данном вопросе идет очень сильное противостояние со стороны националистов», — заявил сенатор.

Джабаров отметил, что разведение сил даст возможность для проведения переговоров в нормандском формате.

Ранее Андрей Агеев, руководитель пресс-центра операции объединенных сил, заявил, что в Донбассе заканчиваются седьмые сутки соблюдения режима тишины, и начало процесса отвода войск Киев запланировал на 12:00 8 ноября.