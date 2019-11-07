  • Джабаров выразил надежды на скорое разведение сил в Петровском

    07 ноября 2019, 17:26

    Ирина Нагайникова

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о возможных провокациях националистов в Донбассе, сообщил сайт RT.

    Джабаров прокомментировал информацию о готовности Украины начать отвод войск и техники из районов Петровского и Богдановки в Донецкой области 8 ноября. Он назвал это долгожданным хорошим сигналом.

    Однако политик высказал опасения из-за возможных провокаций со стороны незаконных формирований «в целях срыва разведения сил».

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    «У нас нет сомнений, что киевские власти действительно хотят осуществить разведение войск. Но, к сожалению, в данном вопросе идет очень сильное противостояние со стороны националистов», — заявил сенатор.

    Джабаров отметил, что разведение сил даст возможность для проведения переговоров в нормандском формате.

    Ранее Андрей Агеев, руководитель пресс-центра операции объединенных сил, заявил, что в Донбассе заканчиваются седьмые сутки соблюдения режима тишины, и начало процесса отвода войск Киев запланировал на 12:00 8 ноября.