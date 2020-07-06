Джабаров: украинские военные не хотят идти против России

Сенатор прокомментировал слова Алексея Неижпапы, командующего боевым флотом, контр-адмирала, о подготовке военно-морских сил Украины к боевым действиям с РФ.

Джабаров отметил, что украинские катера отпустили из Керченского пролива лишь благодаря доброй воли России. «Бредом» являются слова Неижпапы о возможном конфликте между странами из-за Крыма.

«Для того, чтобы освобождать Крым, там должен быть захвачен народ. Но это не так, так как крымчане живут в своей стране. Последний референдум по поправкам в конституцию показал, что население Крыма очень радо нахождению полуострова в составе Российской Федерации, а поэтому полностью поддержало предложение нашего президента по внесению изменений в конституцию», — пояснил Джабаров.

Он также отметил, что украинские солдаты и офицеры воевать не хотят.

«Их насильно заставляли участвовать даже в АТО, поэтому они прятались и дезертировали. Воевать против собственного народа никто не захочет. Кроме того, на Украине прекрасно понимают, что Россия никогда не была и не будет ее врагом. Наша страна ничего не захватывала. Украинцы в своей душе не чувствуют такой патологической ненависти к России, как это происходит с этим воякой, который угрожает нам „Нептунами“», — пояснил член Совфеда.