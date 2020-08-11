Джабаров: США причастны к шпионскому скандалу в Словакии
Госдеп оперативно отреагировал на шпионский скандал в Словакии, а это значит, что Америка влияла на решение Братиславы. Так считает сенатор Владимир Джабаров. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным портала «Политика сегодня», сенатор уверен, что Штаты пользуются антироссийским настроем правительства Словакии.
«Нужно понимать, что во всем мире была, есть и будет какая-то часть дипломатов, которая работает под прикрытием на свою разведку. Ничего страшного тут нет», — считает Джабаров.