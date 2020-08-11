Джабаров: США причастны к шпионскому скандалу в Словакии

По данным портала «Политика сегодня», сенатор уверен, что Штаты пользуются антироссийским настроем правительства Словакии.

«Нужно понимать, что во всем мире была, есть и будет какая-то часть дипломатов, которая работает под прикрытием на свою разведку. Ничего страшного тут нет», — считает Джабаров.