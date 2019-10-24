Джабаров: Сноуден заговорил о ловушке в России из-за душевных проблем
Сноуден рассказал, что его не узнают на улицах в РоссииПодробнее
«Я полагаю, это сделано на каких-то эмоциях. Во всяком случае, насколько я понимаю, Россия спасла ему жизнь. Поскольку, если бы мы его не приняли, то его бы вытолкала любая другая страна», — рассказал он.
Джабаров напомнил про основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но в итоге власти этой страны сдали его Великобритании. По мнению сенатора, в любой другой стране судьба Сноудена была бы точно такой же.
В США экс-сотрудника ЦРУ ждала тюрьма, сожалеет собеседник телеканала. И это в лучшем случае, так как мог быть еще и электрический стул.
«Это заявление сделано сгоряча. Насколько я понимаю, мы дали вид на жительство, политическое убежище. И он должен быть рад тому, что получилось», — добавил Джабаров.
По его словам, о ловушке Сноуден мог заявить из-за каких-то душевных переживаний, например, из-за тоски по родине. «Но это, как говорится, его личная проблема, которую ему придется решать», — добавил сенатор.
Если экс-сотрудник ЦРУ захочет вернуться в Америку, его никто насильно держать не будет.
Ранее Сноуден заявил, что жить в России ему тяжело. Он находится в оппозиции с российскими властями, причем самостоятельно не выбирал пребывание в этой стране. Поэтому РФ оказалась для него ловушкой.