Джабаров: Сноуден заговорил о ловушке в России из-за душевных проблем

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден продолжает критиковать Россию и считает, что в этой стране «попал в ловушку» из-за аннулированного в Америке паспорта. Скорее всего, это какие-то переживания, душевная тоска, которая вылилась наружу. Такое мнение в разговоре с «360» озвучил член Совета Федерации России Владимир Джабаров.

Сноуден рассказал, что его не узнают на улицах в России Подробнее

«Я полагаю, это сделано на каких-то эмоциях. Во всяком случае, насколько я понимаю, Россия спасла ему жизнь. Поскольку, если бы мы его не приняли, то его бы вытолкала любая другая страна», — рассказал он.

Джабаров напомнил про основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но в итоге власти этой страны сдали его Великобритании. По мнению сенатора, в любой другой стране судьба Сноудена была бы точно такой же.

В США экс-сотрудника ЦРУ ждала тюрьма, сожалеет собеседник телеканала. И это в лучшем случае, так как мог быть еще и электрический стул.

«Это заявление сделано сгоряча. Насколько я понимаю, мы дали вид на жительство, политическое убежище. И он должен быть рад тому, что получилось», — добавил Джабаров.

По его словам, о ловушке Сноуден мог заявить из-за каких-то душевных переживаний, например, из-за тоски по родине. «Но это, как говорится, его личная проблема, которую ему придется решать», — добавил сенатор.

Если экс-сотрудник ЦРУ захочет вернуться в Америку, его никто насильно держать не будет.

Ранее Сноуден заявил, что жить в России ему тяжело. Он находится в оппозиции с российскими властями, причем самостоятельно не выбирал пребывание в этой стране. Поэтому РФ оказалась для него ловушкой.