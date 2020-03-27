Джабаров: санкции могут негативно повлиять на страны Запада во время пандемии

По мнению Джабарова, западные страны должны изменить политику из-за пандемии коронавируса.

«В одиночку преодолеть трудности в таких условиях очень сложно, а это, к сожалению, приходится делать западным странам. Например, опыт Италии, Бельгии, Франции и Испании показывает, что никакой совместной борьбы они там организовать не могут, каждый думает о себе», — заметил сенатор.

Он уточнил, что нужно отменять не только антироссийские санкции, но и остальные.

«Как можно оставить людей в Иране и Венесуэле без медицинской помощи и средств санитарной защиты? Наверное, настало время сделать паузу в этих санкциях, чтобы обеспечить поток грузов с медикаментами, лекарствами и продуктами питания», — добавил Джабаров.

По словам члена Совета Федерации, санкции могут негативно повлиять на государства Запада.

«Для маленьких стран, которые занимаются производством автомобилей, станков, компьютеров, сохранение санкций в условиях эпидемии крайне опасно. В таких случаях нужно думать о продуктах питания и сырье для того, чтобы выжить. Россия находится в лучшем положении, потому что мы можем обойтись без чьей-либо помощи. Страна обладает людскими, продуктовыми, сырьевыми ресурсами. Но лучше, если государства объединятся и будут прилагать усилия для борьбы с коронавирусом совместно», — пояснил сенатор.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд предложил отменить санкции против России. Его коллеги из Госдумы посчитали такой подход «здравым».