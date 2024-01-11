Мир 11 января 2024, 15:17 Джабаров рассказал, как Россия ответит Западу на конфискацию активов Джабаров: РФ имеет право конфисковать активы стран Запада в случае необходимости РИА «Новости»

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Если Запад конфискует российские активы, то у РФ будет право на зеркальный ответ. Об этом заявил РИА «Новости» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Хочу сказать, что если это (конфискация активов РФ за рубежом — прим. ред.) произойдет, то у России есть все основания конфисковывать аналогичные активы западных стран, которые находятся в России, а их немало», — высказался Джабаров.

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По его словам, все недружественные страны получат ответ.

По данным Bloomberg, Белый дом поддержал проект закона о конфискации замороженных российских активов. Речь идет о порядка 300 миллиардах долларов, которые администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена планирует передать украинским властям.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ не уведомляли о позиции США относительно конфискации активов. Он предостерег американское правительство от подобного решения, так как оно может подорвать финансовый авторитет Соединенных Штатов и доверие международных инвесторов.