Джабаров раскритиковал санкции США

Он добавил, что вводить санкции стало традицией у уходящих со своего поста президентов США. Впервые так сделал Барак Обама, а теперь также поступил Дональд Трамп.

«Американцы сами рубят сук, на котором сидят. В частности, в области освоения космоса. Как будет работать МКС, где российские космонавты находятся вместе с американскими?» — заявил Джабаров.