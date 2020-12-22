Джабаров раскритиковал санкции США
Сенатор Владимир Джабаров считает, что американские санкции не нанесут России особого ущерба. При этом страна обязательно на них ответит. Об этом сообщила НСН.
Он добавил, что вводить санкции стало традицией у уходящих со своего поста президентов США. Впервые так сделал Барак Обама, а теперь также поступил Дональд Трамп.
«Американцы сами рубят сук, на котором сидят. В частности, в области освоения космоса. Как будет работать МКС, где российские космонавты находятся вместе с американскими?» — заявил Джабаров.