    10 июня 2020, 20:35

    Джабаров прокомментировал высказывание украинского депутата о ядерных бомбах

    Дарья Морозова

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Тернопольского горсовета Тараса Билана. Он решил сбросить ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил RT.

    По его словам, «здорово, что в свое время, когда распался Советский Союз, Россия и США настояли, чтобы на Украине не осталось ядерного оружия».

    «Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти», — пояснил Джабаров.