Джабаров прокомментировал высказывание украинского депутата о ядерных бомбах
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Тернопольского горсовета Тараса Билана. Он решил сбросить ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил RT.
По его словам, «здорово, что в свое время, когда распался Советский Союз, Россия и США настояли, чтобы на Украине не осталось ядерного оружия».
«Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти», — пояснил Джабаров.