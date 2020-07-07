Джабаров прокомментировал введение в Донбасс миротворцев ОБСЕ

По словам Джабарова, такой мерой украинская власть хочет «зачистить территорию». Он отметил, что Россия не поддерживает данную инициативу. Ранее же эту идею поддерживали.

«Если миротворцы встают на линии разграничения огня между силами ДНР и ЛНР с одной стороны и вооруженными силами Украины — это понятно, перестают обстрелы производиться, и сохраняется жизнь народонаселения» — поделился Джабаров.

Он считает, что Киев такой мерой намерен заблокировать российско-украинскую границу на этой территории. Так Украина хочет использовать миротворцев.

«Мы будем категорически против такого решения, потому что через российско-украинскую границу поступает туда гуманитарная помощь, они там просто могут с голоду умереть без врачебной помощи, медицинской, гуманитарной. Понятно, что там будет сразу проведена карательная операция», — пояснил Джабаров.