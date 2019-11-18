Джабаров прокомментировал возврат Украине задержанных кораблей
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал передачу Украине трех военных кораблей, которые задержали в ноябре прошлого года в Керченском проливе, нормальным шагом цивилизованного государства, сообщил сайт RT.
«Это нормальный шаг цивилизованного государства, которым мы однозначно считаем нашу страну. Завершились или почти завершились следственные действия. Мы не собирались ничего конфисковывать или присваивать. В качестве жеста доброй воли мы их возвращаем», — пояснил Джабаров.
Также сенатор отменил, что дальнейшее развитие русско-украинских отношений будет зависеть от результатов встречи «нормандской четверки», которую запланировали на 9 декабря в Париже.
«Ключ к потеплению отношений лежит в нормандском саммите. Если он пройдет успешно… будут приняты какие-то серьезные результаты, начнутся подвижки в восстановлении мира в Донбассе, тогда будем считать, что это успешно», — подытожил Джабаров.