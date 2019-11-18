Джабаров прокомментировал возврат Украине задержанных кораблей

«Это нормальный шаг цивилизованного государства, которым мы однозначно считаем нашу страну. Завершились или почти завершились следственные действия. Мы не собирались ничего конфисковывать или присваивать. В качестве жеста доброй воли мы их возвращаем», — пояснил Джабаров.

Также сенатор отменил, что дальнейшее развитие русско-украинских отношений будет зависеть от результатов встречи «нормандской четверки», которую запланировали на 9 декабря в Париже.

«Ключ к потеплению отношений лежит в нормандском саммите. Если он пройдет успешно… будут приняты какие-то серьезные результаты, начнутся подвижки в восстановлении мира в Донбассе, тогда будем считать, что это успешно», — подытожил Джабаров.