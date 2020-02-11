Джабаров прокомментировал уголовное дело из-за паспортов ЛНР

«Дело в том, что эти граждане вряд ли смогут получить паспорта Украины, ведь для этого надо выехать на территорию, подконтрольную Киеву. Добираться сложно, непонятно, на что можно нарваться», — объяснил сенатор.

Украинская прокуратура заявила, что паспорта ЛНР выдают в принудительном порядке. Джабаров усомнился, что это может иметь место.

«Люди не могут оставаться без документов. Подобная практика выдачи паспортов абсолютно нормальная», — заключил сенатор.

Ранее украинская прокуратура возбудила из-за выдачи паспортов гражданина самопровозглашенной ЛНР уголовное дело.