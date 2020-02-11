Джабаров прокомментировал уголовное дело из-за паспортов ЛНР
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина «идет не тем путем», возбуждая уголовное дело из-за выдачи паспортов Луганской народной республики. Об этом сообщил сайт RT.
«Дело в том, что эти граждане вряд ли смогут получить паспорта Украины, ведь для этого надо выехать на территорию, подконтрольную Киеву. Добираться сложно, непонятно, на что можно нарваться», — объяснил сенатор.
Украинская прокуратура заявила, что паспорта ЛНР выдают в принудительном порядке. Джабаров усомнился, что это может иметь место.
«Люди не могут оставаться без документов. Подобная практика выдачи паспортов абсолютно нормальная», — заключил сенатор.
Ранее украинская прокуратура возбудила из-за выдачи паспортов гражданина самопровозглашенной ЛНР уголовное дело.