Джабаров призвал не относиться серьезно к претензиям коммунистов Японии на все Курилы
«Я бы не стал так серьезно воспринимать слова лидера японских коммунистов. Компартия Японии не такая влиятельная сила. Она никогда была достаточно влиятельной, чтобы определять политику страны. Я даже не уверен, есть ли у них места в парламенте. Подобные заявления идут во вред Японии. Чем больше таких заявлений, тем меньше шансов вообще на заключение мирного договора», — заявил Сенатор. Джабаров добавил, что Япония должна признать итоги Второй Мировой войны и все послевоенные границы.
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Ранее лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете «Емиури» заявил, что Токио во время переговоров с Москвой должны обозначить позицию, что все Курилы — «это территория Японии».
Сии объяснил свою позицию тем, что мирный договор «несправедлив». Согласно этому документу, который подписали после Второй Мировой войны, Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.