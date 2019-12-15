Джабаров призвал не относиться серьезно к претензиям коммунистов Японии на все Курилы

Японские коммунисты не такая влиятельная политическая сила, чтобы серьезно воспринимать их позицию по Курильским островам. Таким мнением с «360» поделился сенатор Владимир Джабаров.

«Я бы не стал так серьезно воспринимать слова лидера японских коммунистов. Компартия Японии не такая влиятельная сила. Она никогда была достаточно влиятельной, чтобы определять политику страны. Я даже не уверен, есть ли у них места в парламенте. Подобные заявления идут во вред Японии. Чем больше таких заявлений, тем меньше шансов вообще на заключение мирного договора», — заявил Сенатор. Джабаров добавил, что Япония должна признать итоги Второй Мировой войны и все послевоенные границы.

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Ранее лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в интервью газете «Емиури» заявил, что Токио во время переговоров с Москвой должны обозначить позицию, что все Курилы — «это территория Японии».

Сии объяснил свою позицию тем, что мирный договор «несправедлив». Согласно этому документу, который подписали после Второй Мировой войны, Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.