Джабаров предположил отставку Шольца по окончании спецоперации

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров понадеялся, что немецкий канцлер Олаф Шольц не будет у власти после окончания российской спецоперации на Украине. Своими мыслями сенатор поделился в Telegram.

«Надеюсь, когда Россия решит задачи специальной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке, и думать об антироссийских санкциях ему не придется», — написал Джабаров.

Он выразил мнение, что в зимнее время «замерзающие немцы будут „по-доброму“ вспоминать незадачливого экс-канцлера».

Ранее Шольц сообщил о долгосрочном периоде действия санкций против России. Он заявил, что Германия не откажется от ограничительных мер в случае, если мир на Украине будет заключен на условиях, навязанных РФ.

Однако он признал, что немцы уже столкнулись с последствиями санкций. Речь идет о быстро растущей инфляции и подорожании стоимости энергоресурсов.