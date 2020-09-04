Джабаров предположил, что яд мог попасть в организм Навального после прилета в Германию

Издание Spiegel со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что вещество из группы «Новичок» нашли не только в анализах Навального. Оно якобы было на коже, в моче и в бутылке. Но яд мог попасть на тело уже после прибытия в Берлин, считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По информации источника немецкого журнала, следы яда из группы «Новичок» были в крови, моче, а также на коже и в бутылке Навального. При этом, предположительно, воду из бутылки он пил уже после отравления, поэтому в ней нашли следы вещества.

В свою очередь, сенатор отметил, что Германия вписалась в большую провокацию и продолжающуюся мощную игру. Если бы Навального действительно отравили «Новичком», то вместе с ним пострадала бы половина самолета. Но с остальными ничего не произошло.

«Ни сопровождающие, никто не заразился, никто ничего не подхватил. У меня впечатление, что произошло внешнее воздействие уже после того, как Навальный прибыл в Германию. Кто-то очень постарался, чтобы найти в его анализах и на одежде следы отравляющего вещества. Это как вариант», — пояснил Джабаров «Политике Сегодня».

Он добавил, что врачи должны предоставить России официальные документы о гражданине страны. Пока Германия только ставит перед фактом, отстраняя Москву.

«Пожалуйста, сделайте, как это положено во всех цивилизованных странах. Передайте все материалы России. Подключите российских следователей, экспертов, специалистов. Чтобы они сели вместе с немецкими коллегами за стол и обсудили все вопросы», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что Навального могли вообще не выпустить из страны, но его разрешили перевезти в Германию. Россия проявила гуманизм, за который теперь расплачивается.

Навального привезли в клинику в Берлине после того, как 20 августа ему стало плохо в самолете. Сначала его положили в омскую больницу, но родственники настояли на лечении в Германии. Власти страны 2 сентября заявили, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок».