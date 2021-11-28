Джабаров предостерег НАТО от нападения на Белоруссию

Россия придет на помощь Белоруссии в случае нападения стран, входящих в НАТО. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он напомнил, что соседняя республика входит в Союзное государство, а также остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Россия заступится за Белоруссию в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО», — подчеркнул Джабаров.

Сенатор отметил, что такое развитие событий позволить не допустить настоящего военного противостояния. Россия быстро потушит разгоревшийся конфликт. А вот Альянсу придется объяснять свое поведение перед Евросоюзом, который не будет доволен подобными выпадами.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ заявил, что Польша намерена подготовить серьезную провокацию на границе, чтобы разжечь крупномасштабную войну в регионе.

По его словам, Польша стягивает к границе крупную военную группировку численностью более 23 тысяч человек из разных родов войск. Вольфович добавил, что если Польша и страны Евросоюза привлекут силы Североатлантического альянса в миграционную ситуацию на границе с республикой, то за Минском стоит союзник в лице России.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС обострился в начале ноября. Несколько тысяч человек пытались пройти на территорию Польши, но их встретили войска. Власти заявили, что не намерены пропускать беженцев через свою территорию. Они обвинили, что миграционный кризис носит искусственный характер и за ним стоит Минск.

Пограничники Белоруссии разместили несколько тысяч человек в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей. Лукашенко заявил, что в бегстве людей из стран Ближнего востока виноваты те, кто принес войну на их территорию.