Джабаров предложил запретить Украине провозить санкционку через Россию

Украина на мировой арене регулярно пытается ударить по России. Тем более недопустимо, что она провозит через РФ товары из санкционного списка. Нужно пресечь такие поставки. Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров.

Надо пресечь все эти поставки. Мне кажется, Украина давно нарывается на введение против нее жестких санкций. Она ведет себя, как абсолютно враждебное государство. На любой площадке пытается нанести ощутимый вред России. Почему при этом мы должны поддерживать ее экономику? Владимир Джабаров первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

По его словам, Россия хорошо относится к украинцам. Это касается тех, кто честно «зарабатывает свой кусок хлеба».

«Но помогать таким путем — путем поставок санкционной продукции… Я считаю, что это просто недопустимо. Здесь нужны какие-то административные меры жесткие. Надо пресечь поставку, ограничить ввоз товаров», — заключил сенатор.

Ранее СМИ написали, что Украина перевозит санкционные продукты через Россию. С помощью транзита украинские перевозчики сэкономили порядка 13 миллионов долларов. С марта 2020 года иностранные компании сделали более 4,4 тысячи рейсов с санкционкой через российскую территорию.

Россия запретила ввоз товаров в страну из государств, в отношении которых ввела ответные санкции в 2014 году. Изначально ограничительные меры против РФ ввели из-за Украины и присоединения Крыма.

Возможность транзита через Россию появилась только в 2019 году. Президент Владимир Путин заявил, что не возражает против того, чтобы перевозчики через РФ доставляли санкционку. Однако за такими товарами необходимо следить с помощью специальных систем.