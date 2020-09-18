Джабаров предложил обсудить в ООН репортаж NВС об «украинских подразделениях» в Крыму

Грубым вмешательством, которое требует немедленного протеста со стороны России, назвал сенатор Владимир Джабаров репортаж американского телеканала NBC об украинских подразделениях в Крыму. В беседе с «360» он заявил, что Москве следует направить протест в посольство и Госдепартамент.

«Если это не подействует, значит, надо вынести его на Генеральную ассамблею ООН. Я думаю, что наши выступающие, кто там будет, тоже не оставят без внимания этот вопрос», — отметил он.

На репортаж американского телеканала обратило внимание посольство России в Вашингтоне. На своей странице в Facebook дипломаты рассказали, что журналисты в сюжете со ссылкой на неназванные источники рассказали об «украинских подразделениях, которые воюют с российскими силами в Крыму» и при этом имеют поддержку со стороны США.

«Другими словами, чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае говорят конкретно о России», — отметили дипломаты.

Они потребовали объяснения со стороны американской стороны, действительно ли Вашингтон содействовал СБУ в организации терактов в Крыму.

Журналисты NBC заявляли об «украинских подразделениях» в рассказе о приписываемых России попытках найма афганских боевиков для ликвидации американских военных. Неизвестные источники утверждали, что это был ответ Москвы на поддержку Вашингтоном украинских подразделений.