Джабаров попросил власти Украины не повторять ошибку в Керченском проливе
Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, в беседе с НСН призвал власти Украины не повторять инцидент в Керченском проливе.
Он пояснил, что, если Украина начнет добычу в территориальных водах России, — это будет нарушением международного права. В этом случае ей придется понести наказание.
«Поэтому у них уже была однажды попытка в Керченском проливе, закончилась она для них плачевно. Были арестованы суда, экипажи. Только добрая воля нашего президента позволила этих моряков потом освободить, и они уехали к себе на родину», — напомнил Джабаров.
Он выразил надежду на то, что украинские власти усвоили урок и больше не станут повторять прошлых ошибок.