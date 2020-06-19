Джабаров попросил власти Украины не повторять ошибку в Керченском проливе

Он пояснил, что, если Украина начнет добычу в территориальных водах России, — это будет нарушением международного права. В этом случае ей придется понести наказание.

«Поэтому у них уже была однажды попытка в Керченском проливе, закончилась она для них плачевно. Были арестованы суда, экипажи. Только добрая воля нашего президента позволила этих моряков потом освободить, и они уехали к себе на родину», — напомнил Джабаров.

Он выразил надежду на то, что украинские власти усвоили урок и больше не станут повторять прошлых ошибок.