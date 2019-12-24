Джабаров отметил явный политический характер заявления «Нафтогаза».

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту Подробнее

«Дело в том, что сейчас американцы поднадавили на Украину. Они рассчитывали, что мы не продлим договор о транзите газа. Однако, напомню, наш президент Владимир Путин неоднократно говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину. Мы просто будем диверсифицировать потоки с той целью, чтобы была гарантированная поставка по нашим обязательствам. Именно Украина выигрывает от этого транзита, потому что она ежегодно будет получать сумму от транспортировки российского газа, обеспечит свое население более дешевым газом», — объяснил сенатор.

Он уточнил, что договор о транзите уже заключен между Россией и Украиной, и отношения стран по газовому вопросу не изменятся.

Ранее пресс-служба «Нафтогаза» назвала договор о транзите газа «ширмой для спасения „Северного потока — 2“».

«Мы раньше никогда не видели такой живости в дипломатических, лоббистских и бизнес-кругах по этому проекту в Вашингтоне. А видели мы много», — написала компания в Facebook.

Также в заявлении компании фигурировали слова о том, что «отсутствие „Северного потока — 2“» является лучшей гарантией соблюдения Россией условий нового газового договора.