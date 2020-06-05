Джабаров оценил призыв США к России «убраться с Ближнего Востока»

«Думаю, у данного заявления две цели. Первая — попытаться снова дискредитировать Россию», — заявил Джабаров.

По словам члена Совфеда, больше, чем на Ближнем Востоке натворили Соединенные Штаты, уже никто не натворит. Он отметил, что куда бы Америка ни вмешивалась, она оставляла после себя разруху, войны и террористические угрозы.

Джабаров также считает, что Шенкер сделал подобное заявление, так как США снова пытаются переложить свои внутренние проблемы на внешние.