Джабаров оценил позицию Австрии по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал выступление посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера против санкций США в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщил сайт RT.
Джабаров отметил, что не только австрийские власти, но и Швеция выступила за завершение строительства газопровода. Сенатор напомнил, что Германия также поддерживает проект в силу своей заинтересованности в нем.
Он подчеркнул, что все больше стран «громче и громче подают голоса» против недобросовестной конкуренции Соединенных Штатов.
«Под видом демократии Штаты просто создают преференции для своих компаний, в том числе энергетических», — заявил Джабаров.