Джабаров отметил, что не только австрийские власти, но и Швеция выступила за завершение строительства газопровода. Сенатор напомнил, что Германия также поддерживает проект в силу своей заинтересованности в нем.

Он подчеркнул, что все больше стран «громче и громче подают голоса» против недобросовестной конкуренции Соединенных Штатов.

«Под видом демократии Штаты просто создают преференции для своих компаний, в том числе энергетических», — заявил Джабаров.