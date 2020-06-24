Джабаров одобрил идею Ким Чен Ына отложить военные действия против Южной Кореи

Он уточнил, что это «жест весьма положительный, позитивный» и «все-таки, наверное, Ким Чен Ын понимает, что любая прямая конфронтация не принесет ничего хорошего, а может развязать большую войну в регионе, в которую могут быть втянуты другие страны, включая Соединенные Штаты Америки».

«Все-таки нужно не на поле брани выяснять отношения, а пытаться найти общий язык путем переговоров», — считает Джабаров.