Джабаров одобрил идею Ким Чен Ына отложить военные действия против Южной Кореи
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал намерение Ким Чен Ына повременить с военными действиями против Южной Кореи. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он уточнил, что это «жест весьма положительный, позитивный» и «все-таки, наверное, Ким Чен Ын понимает, что любая прямая конфронтация не принесет ничего хорошего, а может развязать большую войну в регионе, в которую могут быть втянуты другие страны, включая Соединенные Штаты Америки».
«Все-таки нужно не на поле брани выяснять отношения, а пытаться найти общий язык путем переговоров», — считает Джабаров.