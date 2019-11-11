Джабаров обвинил США в противостоянии официальным сирийским властям

По его словам, американские попытки контролировать нефть в Сирии не допустят к ним официальных властей страны.

«Кто будет пользоваться этими доходами от нефти? Конечно же враждебная Асаду оппозиция, не исключено, что рано или поздно прибыль начнет уходить террористическим группировкам», — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что раньше США содержали террористов на свои деньги, а теперь платят боевикам средствами Сирии, скрывая это за защитой страны от террористов. Владимир Джабаров считает, что в будущем мир осудит Соединенные Штаты по международным стандартам.

«Они что жандармы что ли? Почему они должны охранять нефтяные богатства других государств? У них свое есть, пусть берегут свои промыслы. Мы же, условно говоря, не предлагаем свои услуги по охране в Техасе», — заявил член Совфеда.

Он убежден, что американское правительство планирует создать в Сирии нестабильность и этим дискредитировать власти государства.

Замглавы МИД РФ заявил, что Сирия должна сама распоряжаться своей нефтью Подробнее

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сказал, что взаимодействие с США по вопросам сирийской нефти невозможно, так как она остается «национальным достоянием всего сирийского народа».