Джабаров объяснил важность визита Путина в Саудовскую Аравию

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию поможет укрепить дружеские отношения между странами. Об этом член Совфеда Владимир Джабаров заявил во время беседы с «360».

«Саудовская Аравия — это страна с большими запасами ресурсов, с серьезными финансовыми ресурсами, энергетическими ресурсами. Страна заинтересована в контактах с Россией по-поводу вооружения… Мы сейчас пытаемся дружить со всеми и не в ущерб третьим странам», — заявил Джабаров.

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Собеседник добавил, что поездка Путина в Саудовскую Аравию не сможет ухудшить отношения Саудовской Аравии с Соединенными Штатами.

«Мы же не дружим с Саудовской Аравией против американцев. Это нормально и здорово, что политический вес нашего лидера в арабских странах неуклонно растет», — заявил Джабаров.

Сенатор особо подчеркнул, что Россия находится в хороших отношениях со всем Ближним Востоком и лидеры стран региона знают, что Россия никогда никого не предает и, если дает слово, то всегда его сдерживает.

Путин прибыл с официальным визитом в Эр-Рияд в понедельник, 14 октября. Как сообщили «Известия», глава России планирует встречу с королем Салманом бен Абдул-Азизом Аль Саудом.

Также Путин собирается переговорить с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Во время встречи планируется обсудить взаимодействие между странами в сферах экономики и торговли.

Во время визита подпишут несколько десятков документов.