Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.

Белоруссия выступила за изменение договора по охране границ с Россией Подробнее

Он заявил, что российско-белорусская граница открыта только для граждан Союзного государства. Так там действует особая пограничная зона, то пунктов пропуска для иностранных граждан там нет.

«Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России известны, это Санкт-Петербург и так далее, но не через прямую нашу границу. Тем более для автомобилей», — объяснил он, почему пограничники отправляют иностранцев на границу с Литвой.

Сенатор особо отметил, что президент Белоруссии вправе требовать изменения в договоре о границах, но работать над ним будут министерства иностранных дел обоих государств, а также пограничные службы.

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Минск заявил, что хочет внести изменения в документ. По мнению Лукашенко, невозможность иностранцев попасть в Россию через Белоруссию негативно сказывается на транзитном статусе страны.

«Если иностранец въехал на территорию Союзного государства через границу под Брестом, то уже под Смоленском его не пропустят дальше даже при наличии российской визы», — заявил он и предложил пересмотреть этот вопрос при продлении действия договора.